Usta oyuncu Müjde Ar ile Cansu Dere, başrollerini paylaştıkları 'Şahsiyet' dizisindeki performanslarıyla hayranlarını büyülüyor. Yönetmenliğini Onur Saylak'ın üstlendiği, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı dizide anne ile kızı canlandıran ikiliye sosyal medyada övgüler yağıyor. Müjde Ar ile Cansu Dere'nin sette de arasından su sızmıyor.
Usta dostluk
Etiketler: Müjde Ar , Cansu Dere , Onur Saylak , Hakan Günday , Usta
- 06 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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