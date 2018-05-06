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dostluk

Usta dostluk
Usta oyuncu Müjde Ar ile Cansu Dere, başrollerini paylaştıkları 'Şahsiyet' dizisindeki performanslarıyla hayranlarını büyülüyor. Yönetmenliğini Onur Saylak'ın üstlendiği, senaryosunu 'ın yazdığı dizide anne ile kızı canlandıran ikiliye sosyal medyada övgüler yağıyor. ile 'nin sette de arasından su sızmıyor.
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