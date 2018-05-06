Nişan tamam

Magazin dünyhasının müzmin bekarlarından Bengü, dün akşam evlilik yolunda ilk adımı attı. Mutluluğu Selim Selimoğlu'nda bulan 39 yaşındaki popçu, 1 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı.
Bengü, nişan için de kesenin ağzını açtı. Tören için organizasyon firmasıyla anlaşan popçunun cebinden İzmir'deki ailesinin evinde 2 hafta önce başlayan hazırlıklar için de yaklaşık 10 bin lira çıktı.
Bengü, nişan için de kesenin ağzını açtı. Tören için organizasyon firmasıyla anlaşan popçunun cebinden İzmir'deki ailesinin evinde 2 hafta önce başlayan hazırlıklar için de yaklaşık 10 bin lira çıktı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.