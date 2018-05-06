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, dün akşam ile ’deki ailesinin evinde landı. 39 yaşındaki popçu, güzel haberi sosyal medyada verdi

Nişan tamam
Magazin dünyhasının müzmin bekarlarından Bengü, dün akşam evlilik yolunda ilk adımı attı. Mutluluğu Selim Selimoğlu'nda bulan 39 yaşındaki popçu, 1 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle aile arasında düzenlenen törenle landı.
Bengü, nişan için de kesenin ağzını açtı. Tören için organizasyon firmasıyla anlaşan popçunun cebinden İzmir'deki ailesinin evinde 2 hafta önce başlayan hazırlıklar için de yaklaşık 10 bin lira çıktı.

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