Mazereti açılış

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Güzel
sunucu Ece Erken,
önceki
gün annesi Nurhan Serpici
ile İstinyePark'ta
bir mağaza
açılışındaydı. Aynı
saatlerde de yakın
dostu Alişan'ın nişanlısı Buse Varol'un Gayrettepe'de
kınası olunca
Erken, kına
töreninde
bulunamadı.
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