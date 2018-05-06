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Mazereti açılış

Mazereti açılış
Güzel sunucu Ece Erken, önceki gün annesi Nurhan Serpici ile İstinyePark'ta bir mağaza açılışındaydı. Aynı saatlerde de yakın dostu Alişan'ın nişanlısı Buse Varol'un Gayrettepe'de kınası olunca Erken, kına töreninde bulunamadı.
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