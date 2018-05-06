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Beren bombası

Beren bombası
Kenan ve Ozan Doğulu, önceki akşam Canan Doğulu'nun yaş günü için Etiler'deydi. Kutlamaya anne Serpil Doğulu ve Ozan Doğulu'nun eşi Ece Doğulu katılırken gözler Beren Saat'i aradı.



Ünlü popçu, eşinin partide olmamasıyla ilgili sorulara "Yakında bir bombam var" yanıtı verdi. Akılları karıştıran Kenan Doğulu'nun bu sözleriyle işi mi yoksa Saat'i mi kast ettiği merak konusu oldu.
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