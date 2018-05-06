Beren bombası

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Kenan ve Ozan Doğulu
,
önceki akşam Canan Doğulu'nun
yaş günü için
Etiler'deydi.
Kutlamaya anne Serpil Doğulu
ve Ozan Doğulu'nun eşi Ece Doğulu
katılırken gözler Beren Saat'i
aradı.
Ünlü
popçu,
eşinin partide
olmamasıyla ilgili
sorulara "Yakında bir bombam var"
yanıtı verdi. Akılları
karıştıran Kenan
Doğulu'nun bu
sözleriyle işi mi yoksa
Saat'i mi kast ettiği
merak konusu oldu.
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