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Anneye

Anneye sürpriz
Linet, önceki akşam Elmadağ Cahide Müzikol'de sahneye çıktı. Ünlü sanatçı, 'Üstadım ve hocam' dediği Leyla Özgecan'a sahnede pastalı doğum günü i yaptı. , 74. yaşını kutlayan sanatçı annesini "Senin kızın olmak benim için büyük bir onurdur. Öğrettiğin her şey için teşekkürler" sözleriyle duygulandırdı.
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