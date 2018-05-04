Linet, önceki akşam Elmadağ Cahide Müzikol'de sahneye çıktı. Ünlü sanatçı, 'Üstadım ve hocam' dediği annesi Leyla Özgecan'a sahnede pastalı doğum günü sürprizi yaptı. Linet, 74. yaşını kutlayan sanatçı annesini "Senin kızın olmak benim için büyük bir onurdur. Öğrettiğin her şey için teşekkürler" sözleriyle duygulandırdı.
Anneye sürpriz
- 04 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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