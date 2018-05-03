Geçen şubat ayında düşüp, kalçasını kıran Ferdi Merter, tedavi sürecinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören usta oyuncunun kızı Almula Merter, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla oyuncunun sevenlerine büyük üzüntü yaşattı.

'NE OLUR TOPARLA KENDİNİ'

Almula Merter açıklamasında: "Canım babacığım, paşam, kahramanım, aşkım, varoluşum, atam nolur toparla kendini. Ben senin sesini duymadan, nefesini desteğini gücünü hissetmeden varolamam ki...



Torunların seni görmek için doğum gününü bekliyor. Pasaportları çıkmış olacak ve sana sürpriz yapacaklar. Kızım dedeme söyleme dedi, lütfen sırrımızı sakla olur mu?"



'ŞİMDİDEN KAHRAMANISIN'

"Çok heyecanlı büyük dede için. Şimdiden onun kahramanısın, tıpkı benim her anımda olduğun gibi. Daha çok danslar yapacağız beraber, kızım büyük heyecanla vals yapmayı bekliyor seninle.



Ne olur babacığım sen çok güçlüsün. Seni çok seviyorum. Tanrım ne olur yıllardır beklediğim büyük aile mutluluğunu yaşamamıza izin ver. Lütfen tanrım lütfen..." dedi.

FERDİ MERTER KİMDİR?

19 Haziran 1939'da İstanbul'da doğam Ferdi Merter Fosforoğlu, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yazar, yönetmen, seslendirme sanatçısı. İlk kez 1940 yılında Tosun Paşa filminde kamera karşısında yer aldı ve devam eden yıllarda 20 filmde çocuk ve genç oyuncu olarak yer buldu. 1945'te Yeşilçam'da seslendirme sanatçılığı yapmaya başladı. Ferdi ismini dublaj hocası olan Ferdi Tayfur'dan aldı.



1958 yılına kadar İstanbul'da sinema ve tiyatro çalışmalarını sürdürdü. 1959 yılında konservatuvara giren sanatçı, İtalyan Lisesi'nin ardından, 1962 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 1963 yılında Sivas'ta askerliğini yaptıktan sonra, 1965 yılında halen evli olduğu eşi Cansın Hanım ile evlendi.



1962-2004 yılları arasında Devlet Tiyatrolarında oyuncu, yönetmen, edebi kurul üyesi, disiplin kurulu üyesi, baş rejisörlük, Ankara ve Adana Devlet tiyatrolarında sanat yönetmenliği yaptı, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çalıştı.



Türkiye Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği yönetim kurulunda görev yapan Merter, ayrıca Tiyatro Yazarları Derneği başkanı olup, seslendirme çalışmaları yaptı ve çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.



"Ferdi Merter Sanat Akademisi"'ni ve 2004'de oyuncu olan kızı Almula Merter ile birlikte Çığır Sahne'yi kurdu.

Sinema alanında yönetmenlik ve senaryo yazarlığı çalışmalarında bulunan Ferdi Merter'in beş kitabı yayınlandı.



Ferdi Merter, Yeşilçam'ın karakter oyuncusu Renan Fosforoğlu'nun oğlu, tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu'nun ise ağabeyi.