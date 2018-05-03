Paris Hilton'un 2004 yılında internette yayınlanan, eski sevgilisi Rick Salomon ile seks kasetinin yankıları hala devam ediyor...
Paris Hilton'un video pişmanlığı!
ABD'li sosyetik güzel Paris Hilton, 2001 yılında, o dönem sevgilisi olan poker oyuncusu Rick Salomon ile olan yaşadığı cinsel birlikteliğin görüntülerinin satılması hakkında konuştu.
Etiketler: Paris Hilton , Rick Salomon
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.