Rekor kırdı!

Eski manken Deniz Akkaya, marka yüzü olduğu Pierre Cardin'in mayo satışlarını patlattı! Markanın yeni sezon mayo koleksiyonu için geçtiğimiz günlerde objektif karşısına geçen 40 yaşındaki 1 çocuk annesi sunucu, fiziğiyle genç kızlara taş çıkardı.
Akkaya'nın tanıttığı 220 parçalık mayo koleksiyonunun 250 bin adet üretilen parçaları büyük ilgi görünce 100 bin adet daha ek mayo üretildi. Deniz Akkaya ile gelen 350 bin adetlik satış rekoru firma yetkililerini sevindirdi.
Akkaya'nın tanıttığı 220 parçalık mayo koleksiyonunun 250 bin adet üretilen parçaları büyük ilgi görünce 100 bin adet daha ek mayo üretildi. Deniz Akkaya ile gelen 350 bin adetlik satış rekoru firma yetkililerini sevindirdi.
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