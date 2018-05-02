Takvim'e 2 ödül

Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından 23.'sü düzenlenecek olan Altın Objektif Ödülleri'ni kazananlar belli oldu. Vadistanbul AVM ana sponsorluğunda, CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul ev sahipliğinde 8 Mayıs Salı akşamı düzenlenecek olan gala gecesinde; tiyatro, müzik, sinema ve TV dünyasının en iyileri ödüllendirilecek.
medya meslek ödüllerini almaya hak kazanan isimler, önceki gün basın toplantısıyla açıklandı. Özel haberleriyle magazin gündemini belirleyen Takvim, 2 ödüle layık görüldü. Haber dalında muhabirimiz Aydın Hamza 'Tuba Terörü' haberiyle ödüllendirildi. Doğan Savaş ise 'Koyun delisi' başlıklı Sinan Çetin haberiyle fotoğraf dalında ödül kazandı.
Doğan Savaş, Bodrum'un ıssız koylarında yönetmen Sinan Çetin'i çırılçıplak halde görüntülemişti.
Tuba Büyüküstün ve sevgilisi Umut Evirgen'i görüntüleyen Aydın Hamza, olaylı haberiyle gündem yaratmıştı.
medya meslek ödüllerini almaya hak kazanan isimler, önceki gün basın toplantısıyla açıklandı. Özel haberleriyle magazin gündemini belirleyen Takvim, 2 ödüle layık görüldü. Haber dalında muhabirimiz Aydın Hamza 'Tuba Terörü' haberiyle ödüllendirildi. Doğan Savaş ise 'Koyun delisi' başlıklı Sinan Çetin haberiyle fotoğraf dalında ödül kazandı.
Doğan Savaş, Bodrum'un ıssız koylarında yönetmen Sinan Çetin'i çırılçıplak halde görüntülemişti.
Tuba Büyüküstün ve sevgilisi Umut Evirgen'i görüntüleyen Aydın Hamza, olaylı haberiyle gündem yaratmıştı.
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