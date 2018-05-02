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Takvim'e 2 ödül

Magazin Gazetecileri Derneği’nin düzenlediği ’nin kazananları açıklandı. Takvim Magazin, gündem olan iki olay haberiyle iki ödüle layık görüldü

Takvime 2 ödül
Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından 23.'sü düzenlenecek olan Altın Objektif Ödülleri'ni kazananlar belli oldu. Vadistanbul ana sponsorluğunda, CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul ev sahipliğinde 8 Mayıs Salı akşamı düzenlenecek olan gala gecesinde; tiyatro, müzik, sinema ve TV dünyasının en iyileri ödüllendirilecek.
medya meslek ödüllerini almaya hak kazanan isimler, önceki gün basın toplantısıyla açıklandı. Özel haberleriyle magazin gündemini belirleyen Takvim, 2 ödüle layık görüldü. Haber dalında muhabirimiz Aydın Hamza 'Tuba Terörü' haberiyle ödüllendirildi. Doğan Savaş ise 'Koyun delisi' başlıklı Sinan Çetin haberiyle fotoğraf dalında ödül kazandı.



, 'un ıssız koylarında yönetmen 'i çırılçıplak halde görüntülemişti.



ve sevgilisi Umut Evirgen'i görüntüleyen , olaylı haberiyle gündem yaratmıştı.

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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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