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İçin Turlara Başladı! İlk Durak İl Başkanlığı

AK Parti'den olan , adaylık başvurusu sonrası İl Başkanlığını ziyaret edip, seçim süreciyle ilgili bilgi aldı.

Tatlıses Vekillik İçin Turlara Başladı!

1'inci bölgeden olan türkücü , AK Parti İl Başkanı 'ü makamında ziyaret etti.

"BİZ KENDİ İÇİMİZİ, RUHUMUZU BİLİYORUZ!"
İbrahim Tatlıses ile Aydın Şengül'ün görüşmesi, basına kapalı olarak gerçekleşti. Elinde baston olan Tatlıses, mitingdeki konuşma nedeniyle özellikle sosyal medyadan tepki görmesini soran gazetecilere, "Olabilir, çok önemli değil. Biz kendi içimizi, ruhumuzu, dilimizi biliyoruz. O nedenle çok önemli değil" dedi.

"SİYASETTE DAHA YENİ, KENDİSİNİ BİLGİLENDİRDİK"
AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de, Tatlıses'in nezaket ziyaretinde bulunduğunu belirterek, "Tatlıses aday olur olmayabilir, bilmiyoruz. Siyasette daha yeni. Nasıl bir süreç izleneceği konusunda kendisini bilgilendirdik. Süreç devam ediyor" diye konuştu. Şengül daha sonra konuğunu uğurladı.

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  • 01 Mayıs 2018, Salı 21:50
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