Keser gezintide

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Keser, önceki
gün İstMarina AVM'de
yeni aracıyla
objektiflere
yansıdı. Mercedes S500 marka
lüks
otomobiline
binerken
görüntülenen
popçu, şu
sıralar 'Kimi Sevsek Açıldı Kısmeti'
adlı
yeni şarkısının
heyecanını
yaşadığını söyledi.
kalan karakter 1000
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