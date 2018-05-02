;
Yol Durumu
  1. Nispet kahkahası
  2. Takvim'e 2 ödül

Keser gezintide

Keser gezintide
Gökhan Keser, önceki gün İstMarina AVM'de yeni aracıyla objektiflere yansıdı. Mercedes S500 marka lüks otomobiline binerken görüntülenen popçu, şu sıralar 'Kimi Sevsek Açıldı Kısmeti' adlı yeni şarkısının heyecanını yaşadığını söyledi.
Etiketler: , ,
  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ