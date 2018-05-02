Baba moral

Geçtiğimiz gün oğlu Kuzey'in doğumuyla sevince boğulan Özcan Deniz, bir yandan da kanser tedavisi gören babasının üzüntüsünü yaşıyor. Ünlü sanatçı, bir yıldır akciğer ve bağırsak kanseri yüzünden kemoterapi tedavisi gören babası Sadık Deniz'i de eşi Feyza Deniz'in doğum yaptığı hastaneye yatırdı.
HEM SEVİNÇ HEM HÜZÜN
Hüzünle sevinci bir arada yaşayan Deniz, babasını önceki gün torunuyla tanıştırdı. Durumu ağırlaşan babasının başından bir an bile ayrılmayan sanatçı, babasına moral oldu. Hastane yatağında torunu Kuzey'i seven Sadık Deniz'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Dün de hastanede basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sanatçının ağabeyi Ercan Deniz ise şu açıklamayı yaptı: "Babam akciğer kanseri tedavisi görüyor. Bağırsaklarındaki kitle de patladı. Durumu ağır. Özcan, baba olunca ilk iş oğlunu dedesine gösterdi. O da torun sevinci yaşadı. Biz de buruk bir sevinç içindeyiz. Yoğun bir hastane süreci var. Özcan iki tarafa da yetişmeye çalışıyor."
Geçtiğimiz yıl hastaneye kaldırılan Sadık Deniz, akciğer ve bağırsak kanseriyle mücadele ediyor.
AYDIN HAMZA
HEM SEVİNÇ HEM HÜZÜN
Hüzünle sevinci bir arada yaşayan Deniz, babasını önceki gün torunuyla tanıştırdı. Durumu ağırlaşan babasının başından bir an bile ayrılmayan sanatçı, babasına moral oldu. Hastane yatağında torunu Kuzey'i seven Sadık Deniz'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Dün de hastanede basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sanatçının ağabeyi Ercan Deniz ise şu açıklamayı yaptı: "Babam akciğer kanseri tedavisi görüyor. Bağırsaklarındaki kitle de patladı. Durumu ağır. Özcan, baba olunca ilk iş oğlunu dedesine gösterdi. O da torun sevinci yaşadı. Biz de buruk bir sevinç içindeyiz. Yoğun bir hastane süreci var. Özcan iki tarafa da yetişmeye çalışıyor."
Geçtiğimiz yıl hastaneye kaldırılan Sadık Deniz, akciğer ve bağırsak kanseriyle mücadele ediyor.
AYDIN HAMZA
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