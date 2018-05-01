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, ve 'ın İmam Nikahını Kıydı

Bu hafta sonu düzenlenecek görkemli düğünle dünya evine girecek olan ve , imam nikahlarını ünlü ilahiyatçı 'na kıydırdı.

Nihat Hatipoğlu, Buse Varol ve Alişanın İmam Nikahını Kıydı

6 Mayıs'ta evlenecek olan ve düğün öncesi imam nikahlarını kıydırdı. Düğünden önce tüm hazırlıklarını tamamlayan çift, düğünlerini hiçbir sponsorluk kabul etmeden yapacak.

NİHAT HATİPOĞLU KIYDI
Çift, Beraat Kandili'nden hemen sonra soluğu Prof. Dr. 'nun yanında aldı. Hatipoğlu'na imam nikahı kıydıran ikili, bu anı sosyal medya hesaplarından paylaşmazken görüntü sosyal medyaya sızdı.

700 BİN LİRA HARCADI
Ünlü türkücünün düğün, takı, gelinlik-damatlık, balayı, Ulus'da kiraladığı lüks ev ve diğer masraflar için 700 bin lira harcadığı öğrenildi.

BALAYI RAMAZAN AYINDAN SONRA
Düğünden hemen sonra balayına çıkmak istemeyen çift, Ramazan bittikten sonra iki haftalığına Amerika'ya gidecek.

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  • 01 Mayıs 2018, Salı 20:24
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