Ronaldo evleniyor mu?

Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez'e tektaş yüzük hediye etti. 23 yaşındaki Arjantinli model Rodriguez, 33 yaşındaki Portekizli futbolcunun kendisine aldığı hediyeyi sosyal medyada paylaştı. Birkaç ay önce ilk bebekleri Alana Martina'yı kucaklarına alan genç çiftin bu sene içerisinde evlenecekleri iddiası gündem yarattı.
Arjantinli aşkından 1 kızı olan Ronaldo'nun üçü taşıyıcı anneden olmak üzere toplam 4 çocuğu bulunuyor.
Arjantinli aşkından 1 kızı olan Ronaldo'nun üçü taşıyıcı anneden olmak üzere toplam 4 çocuğu bulunuyor.
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