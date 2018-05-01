Ronaldo evleniyor mu?

dünyaca ünlü yıldızıetti.Arjantinli modelRodriguez, 33 yaşındakiPortekizli futbolcununkendisine aldığı hediyeyisosyal medyada paylaştı.kucaklarınaalan genç çiftingündem yarattı.Arjantinli aşkından 1 kızı olan Ronaldo'nun üçü taşıyıcı anneden olmak üzere toplam 4 çocuğu bulunuyor.