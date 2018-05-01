Aşıklar gezintide

Geçtiğimiz günlerde aşk yaşamaya başlayan Gülben Ergen ile yapımcı Burak Törer, önceki gün ilk kez birlikte objektiflere yansıdı. Törer'in aracında görüntülenen ikili, gazetecilerin kandilini kutladı.

Ergen'in mutluluğu yüzüne yansımıştı. Ortaköy istikametinde yollarına devam eden çifttin bu neşeli halleri de "Çiçeği burnunda aşıklar, gezmelerde" yorumlarını da beraberinde getirdi.



Aydın HAMZA