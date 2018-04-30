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Tayfur’dan kızına dekolte uyarısı

Tayfur’dan kızına dekolte uyarısı
Usta sanatçı Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın şarkıcı kızları Tuğçe Tayfur, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Millennium Haute Couture adlı mağazada kıyafet provası yapan şarkıcı, Meral Budan ile fikir alışverişinde bulundu. Tayfur, "Babamdan dekolte uyarısı aldım" diyerek de güldürdü.

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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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