Usta sanatçı Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın şarkıcı kızları Tuğçe Tayfur, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Millennium Haute Couture adlı mağazada kıyafet provası yapan şarkıcı, Meral Budan ile fikir alışverişinde bulundu. Tayfur, "Babamdan dekolte uyarısı aldım" diyerek de güldürdü.
Tayfur’dan kızına dekolte uyarısı
Etiketler: ferdi tayfur , Necla Nazır , Tuğçe Tayfur
- 30 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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