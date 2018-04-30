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Heyecansız gelin

’da ’la evlenecek olan , hazırlıklarıyla ilgili önceki akşam ‘5 ay var. O yüzden stres de yok, heyecan da’ yorumu yaptı

Heyecansız gelin
Başarılı işadamı Hakan Baş ile 29 Haziran'da Boğaz'daki lüks bir otelde düzenlenecek le evlenecek olan Bensu Soral'da her gelin adayının yaşadığı heyecandan eser yok… Önceki akşam Sunset'te baş başa yemek yiyen ikili, çıkışta basın mensuplarıyla evlilik hazırlıklarıyla ilgili ayaküstü sohbet etti.

"Hazırlıklar güzel gidiyor" diyen güzel oyuncu, ekledi: "Her şey yolunda, daha 5 ay var. O yüzden stres yapmıyoruz. Hiç heyecan da yok." işleriyle de ilgilenen Soral, bir aksilik olmazsa 'Organize İşler' filmiyle de beyazperdeye adım atacağının sinyalini verdi.



İkili, her zamanki gibi neşeli halleriyle dikkat çekti.

Doğan SAVAŞ
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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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