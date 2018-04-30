Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry ile bir süre önce yeniden barıştığı yıldız aktör Orlando Bloom, önceki gün gittikleri İtalya'da romantik anlar yaşadı. Ünlü çift, ardından da Vatikan'a giderek Papa ile bir araya geldi.
Katy Perry, instagram hesabında da bu buluşmadan bir kareyi paylaşıp altına "Vatikan'dayım. Meditasyon hakkında konuşmak üzereyim; annemle, sevgilim ve menajerimle birlikteyim" diye yazdı.
Perry ile Bloom'un Papa ile buluşması, objektiflere böyle yansıdı.
Katy Perry, instagram hesabında da bu buluşmadan bir kareyi paylaşıp altına "Vatikan'dayım. Meditasyon hakkında konuşmak üzereyim; annemle, sevgilim ve menajerimle birlikteyim" diye yazdı.
Perry ile Bloom'un Papa ile buluşması, objektiflere böyle yansıdı.
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