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Aşkın 'nını yeniden yazdılar

Yeniden bir araya gelerek hayranlarını sevindiren ikili, önceki gün sokaklarında kol kola gezdi.

Aşkın Romanını yeniden yazdılar
Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry ile bir süre önce yeniden barıştığı yıldız aktör Orlando Bloom, önceki gün gittikleri 'da ntik anlar yaşadı. Ünlü çift, ardından da Vatikan'a giderek Papa ile bir araya geldi.

Katy Perry, instagram hesabında da bu buluşmadan bir kareyi paylaşıp altına "Vatikan'dayım. Meditasyon hakkında konuşmak üzereyim; annemle, sevgilim ve menajerimle birlikteyim" diye yazdı.



Perry ile Bloom'un Papa ile buluşması, objektiflere böyle yansıdı.
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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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