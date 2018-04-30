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Aile boyu keyif

Aile boyu keyif
Güzel oyuncu Pelin Karahan, işadamı eşi Bedri Güntay ve büyük oğlu Ali Demir ile birlikte önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Güneşli hafta sonunu ailecek beraber geçiren çift, 'de mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Demir'in poz verirken de her zamanki gibi afacanlığı üzerindeydi.

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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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