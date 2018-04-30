Güzel oyuncu Pelin Karahan, işadamı eşi Bedri Güntay ve büyük oğlu Ali Demir ile birlikte önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Güneşli hafta sonunu ailecek beraber geçiren çift, AVM'de mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Demir'in poz verirken de her zamanki gibi afacanlığı üzerindeydi.
Aile boyu keyif
Etiketler: AVM , pelin karahan , Ali Demir
- 30 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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