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keyfi

Tekne keyfi
Deniz tutkunu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ile önceki gün soluğu Bozburun'da aldı. Yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz yıl 110 bin euroya (yaklaşık 540 bin lira) aldığı lüks sinde eşi ve dostlarıyla keyif yapıp enerji depoladı. 'un eşi de bu keyiflli anları instagram hesabında paylaştı.
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