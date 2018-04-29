Deniz tutkunu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ile önceki gün soluğu Bozburun'da aldı. Yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz yıl 110 bin euroya (yaklaşık 540 bin lira) aldığı lüks teknesinde eşi ve dostlarıyla keyif yapıp enerji depoladı. Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi de bu keyiflli anları instagram hesabında paylaştı.
Tekne keyfi
Etiketler: Kıvanç Tatlıtuğ , tekne , Başak Dizer
- 29 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
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