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piknikte

Okan Ali piknikte
Oyuncu çift Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Şakrak, önceki gün çocuklarıyla evlerinin bahçesinde piknik yaptı. Düvenci'nin önceki evliliğinden olan kızı Melisa ile Şakrak'tan olan oğlu Okan Ali'nin keyfine diyecek yoktu…
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