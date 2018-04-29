Oyuncu çift Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Şakrak, önceki gün çocuklarıyla evlerinin bahçesinde piknik yaptı. Düvenci'nin önceki evliliğinden olan kızı Melisa ile Şakrak'tan olan oğlu Okan Ali'nin keyfine diyecek yoktu…
Okan Ali piknikte
Etiketler: Okan Ali , ceyda düvenci , Bülent Şakrak
- 29 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
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