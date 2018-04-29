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krizi!

ile aşk iddia edilen ve tedbir sı alamayan , birbirine girdi. Gonca Akkuş, icra memurlarıyla eşinin kapısına dayandı. İşadamı ise ‘Bu, yüksek tazminat almak için yapılan bir oyun’ dedi

Nafaka krizi!
Ünlü sunucu Ebru Şallı ile yasak aşk yaşadığı konuşulan evli işadamı Uğur Akkuş hakkında şok iddia… 2 çocuk babası Akkuş, geçtiğimiz yıl Şallı ile 'da objektiflere yakalanınca eşi Gonca Derin Akkuş soluğu boşanmak için mahkemede almıştı. , önceki gün de yıllardır kendisinden şiddet gördüğünü öne sürdüğü Akkuş'un Şişli'deki evine tedbir sını ödemediği gerekçesiyle haciz memurları ve polislerle gitti.

ARAYA POLİSLER GİRDİ
Eşinin psikolojik sorunları olduğunu söyleyip çocuklarının geçici velayetini alan işadamı, haciz memurlarını görünce sinirlerine hakim olamadı. İşadamı, iddiaya göre 2 çocuğunun annesine asansörde saldırdı. Araya giren polisler tarafları güçlükle sakinleştirdi. 'un nafaka borcunu ödeyerek haciz işlemini durdurduğu da öğrenildi.

'ZERRE KOR KUM YOK'
Gonca Hanım, instagram'dan şu açıklamayı yapıp yasak aşk yaşadığını öne sürdüğü eşi ile Ebru Şallı'ya gözdağı verdi: "İyiyim arkadaşlar, Zerre korkum yok. Memur arkadaşlara minnettarım. Hakkım olanı alıyorum, almaya devam edeceğim. Allah'ın izniyle çocuklarımın rızkını kimseye yedirmem. Ben çocuklarımla tatil yaparken siz yine otel odalarına kapanıp hapis hayatına devam!"



İşadamı "Gonca, boşanma sürecini etkileyip yüksek tazminat almayı amaçlıyor" diyerek eşini suçladı.
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