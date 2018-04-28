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: Aklımı peynir ekmekle yemedim

Demet Akalın: Aklımı peynir ekmekle yemedim

'a, yakın arkadaşı 'in şovları soruldu. Akalın, "Gülşen'e laf söyler miyim? Aklımı peynir ekmekle yemedim" diye yanıt verdi

'GÜLŞEN'E LAF SÖYLEMEM'

Demet Akalın, meslektaşı Gülşen'i yere göğe sığdıramadı. Türk şarkıcıların sahne performanslarını beğenmediğini söyleyen Akalın'a, yakın arkadaşı Gülşen'in şovları soruldu. Akalın, "Gülşen'e laf söyler miyim? Aklımı peynir ekmekle yemedim" diye yanıt verdi.

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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi 14:00
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