Demet Akalın: Aklımı peynir ekmekle yemedim

Demet Akalın'a, yakın arkadaşı Gülşen'in şovları soruldu. Akalın, "Gülşen'e laf söyler miyim? Aklımı peynir ekmekle yemedim" diye yanıt verdi'GÜLŞEN'E LAF SÖYLEMEM'
Demet Akalın, meslektaşı Gülşen'i yere göğe sığdıramadı. Türk şarkıcıların sahne performanslarını beğenmediğini söyleyen Akalın'a, yakın arkadaşı Gülşen'in şovları soruldu. Akalın, "Gülşen'e laf söyler miyim? Aklımı peynir ekmekle yemedim" diye yanıt verdi.
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