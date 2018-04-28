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Aleyna Tilki, AVM’de esir kaldı!

Şarkıcı Aleyna Tilki, konser öncesi alışveriş için gittiği bir AVM'de hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Aleyna Tilki, AVM’de esir kaldı!

Şimdilerde yoğun bir konser maratonunda olan Aleyna Tilki, alışveriş için gittiği bir AVM'de hayranlarıyla birlikte selfie yaptı ve çektiği kısa videoları sosyal medya hesabından paylaştı.

Genç şarkıcı, hayranlarının ilgisine karşılıksız kalmayınca tüm işlerini bırakmak zorunda kaldı. Fotoğraf ve imza isteklerini reddetmeyen Aleyna, o anlardan yaptığı paylaşıma, "AVM'de esir kaldım' şeklinde esprili bir not düşmeyi de ihmal etmedi.

  • 28 Nisan 2018, Cumartesi 13:18
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