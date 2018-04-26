Havası söndü!

Sahnelerin en çok çalışan isimlerinden Berkay, önceki akşam yaya kaldı. Dostlarıyla Bebek'teki bir mekanda buluşan şarkıcı, 1 milyon liralık Cadillac Escalade marka cipinin dörtlü sinyal lambasını açık unuttu. Mekanda 1 saat oturan Berkay, lüks aracının aküsünün bittiğini fark etti. Büyük şaşkınlık yaşayan şarkıcı, arkadaşının arabasından akü takviyesi yaptı. Ancak ara kablo, aküyü şarj etmeyince popçunun imdadına gazeteciler yetişti.
İMDADINA GAZETECİLER KOŞTU...
Berkay, gazetecilerden ara kablosunu alarak arabasının aküsünü şarj etti. Sağ gözü mikrop kapan şarkıcı, lüks cipinin aküsü şarj olana kadar gazetecilerin arabasına binip özel bir hastaneye gitti. Muhabirler, muayene sonrası reçetedeki ilaçları alması için Berkay'ı eczaneye götürdü. Gazeteciler sayesinde nöbetçi eczane bulan popçu, ilaçlarını aldı. Daha sonra muhabirlerin aracıyla mekana dönen Berkay, "Saatlerdir benimle uğraştınız. Allah yokluğunuzu eksik etmesin" diyerek gazetecilere teşekkür ederek birçok ünlüye örnek oldu. Popçu, 30 dakika şarj olan aracına atlayıp evinin yolunu tuttu.
Berkay gazetecilerin aracıyla hastaneye oradan da eczaneye gitti.
Popçu, çıkışta kötü bir sürprizle karşılaştı. Lüks aracın lambaları 1 saat açık kaldığı için aküsü bitmişti.
DOĞAN SAVAŞ
İMDADINA GAZETECİLER KOŞTU...
Berkay, gazetecilerden ara kablosunu alarak arabasının aküsünü şarj etti. Sağ gözü mikrop kapan şarkıcı, lüks cipinin aküsü şarj olana kadar gazetecilerin arabasına binip özel bir hastaneye gitti. Muhabirler, muayene sonrası reçetedeki ilaçları alması için Berkay'ı eczaneye götürdü. Gazeteciler sayesinde nöbetçi eczane bulan popçu, ilaçlarını aldı. Daha sonra muhabirlerin aracıyla mekana dönen Berkay, "Saatlerdir benimle uğraştınız. Allah yokluğunuzu eksik etmesin" diyerek gazetecilere teşekkür ederek birçok ünlüye örnek oldu. Popçu, 30 dakika şarj olan aracına atlayıp evinin yolunu tuttu.
Berkay gazetecilerin aracıyla hastaneye oradan da eczaneye gitti.
Popçu, çıkışta kötü bir sürprizle karşılaştı. Lüks aracın lambaları 1 saat açık kaldığı için aküsü bitmişti.
DOĞAN SAVAŞ
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