Ölümüne kaçış!

Oyuncu ceren Hindistan hakkında önceki gün ortaya atılan iddia şok etkisi yarattı. İşadamı Ümit Aslan'dan olan 3 yaşındaki kızı Arya'nın böbreğinde kötü huylu Wilms Tümörü taşıdığını öğrenen Hindistan'ın çocuğunun tedavisini yarıda bıraktığı iddia edildi. Kızlarını eski aşkıyla İstanbul'da özel bir hastaneye yatıran oyuncu, iddiaya göre Arya'nın kemoterapi görmesini istemeyerek çocuğunu evine götürdü. Bunun üzerine devreye, hastane yönetimi girdi.



'TEDAVİ ŞART'

Gerekli tıbbi bakım ve rehabilitasyonun yapılmasını engelleyen Hindistan'ı mahkemeye veren yetkililer, tedavi görmezse öleceğini belirttikleri küçük kıza koruma kararı verilmesini talep etti. Bu iddianın ardından Hindistan, şu sözlerle kendini savundu:







Sosyal medyada kızıyla eğlenceli paylaşımlar yapmayı sürdüren Hindistan hakkındaki iddialar kafa karıştırdı. Oyuncuya "Arya'nın hayatı tehlikede mi?" mesajları yağdı.



'HANGİ ANNE YAPAR?'

"Arya Rima, böbreğinden rahatsızdı ve ameliyat oldu. Böbreği alındı. Anne olarak tedavisini yarıda kesmem mümkün mü? Hangi anne böyle bir şey yapar? Babası da ben de şükürler olsun bu süreci atlattık. Ümit Bey, her an yanımızdaydı. Hastanedeki eksiklikleri görünce elimizde kötü delillerle ayrıldık. Onlar da arkamızdan mecburi dava açtı. Bir çeşit kuyruk acısı. Kızımızın anne ve babası olarak gerekli işlemlerimizi yapacağız." Ancak Ümit Aslan, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamayla hastane yetkililerini doğruladı. Aslan, şu sözlerle Hindistan'ın kızlarının hayatını tehlikeye attığını vurguladı:



'UMURSAMAZ CEREN'

"Arya, tedavi devam ederken anne Hindistan tarafından keyfi olarak tedaviye götürülmemeye başlanmıştır. Hastane yönetimi ve baba, anneye ulaşıp tedavinin devam etmesi gerektiğini anlatmaya çalışsa da anne, umursamaz davranmıştır. Anne, çocuğu doktorlardan ve babası Ümit Aslan'dan kaçırmıştır."



Hindistan, evli işadamıyla olan birlikteliği nedeniyle bir dönem büyük tepki çekmişti.



HAYATINDAN ENDİŞELİ

Kızının hayatından endişe eden baba, Hindistan'ın Arya'yı kendisine 4 aydır göstermediğini de belirtip ekledi: "Velayet hakkını kötüye kullanarak Arya'nın hayatını riske eden anneye karşı, velayetin baba tarafından alınması adına gerekli yasal süreç başlatılacaktır." Bu arada kızının hastalığını öğrenir öğrenmez 25 Ekim 2017'de Antalya'dan İstanbul'a yerleşen baba Ümit Aslan, Arya'nın 11 Aralık 2017'de ameliyat olduğunu açıkladı. Ameliyattan sonra Ceren Hindistan'ın kızını keyfi olarak hastaneye götürmediğini öne süren baba Aslan'ın iddiaları doğruysa, velayet Ceren Hindistan'dan alınabilir...