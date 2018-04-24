Ceren Hindistan kızını tedavi ettirmeyince mahkemelik oldu

BÜYÜK ŞOK YAŞADI
Manken Ceren Hindistan, geçtiğimiz günlerde büyük şok yaşadı. 2.5 yaşındaki kızının hasta olduğunu öğrendi. Ama Hindistan kızının kemoterapi görmesini istemeyince, hastane yönetimi mahkemeye başvurdu.
BÜYÜK ŞOK YAŞADI
Manken Ceren Hindistan, geçtiğimiz günlerde büyük şok yaşadı. 2.5 yaşındaki kızının hasta olduğunu öğrendi. Ama Hindistan kızının kemoterapi görmesini istemeyince, hastane yönetimi mahkemeye başvurdu.
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