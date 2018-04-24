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Ceren Hindistan kızını tedavi ettirmeyince mahkemelik oldu

Manken Ceren Hindistan, hasta olduğunu öğrendiği 2.5 yaşındaki kızı Arya’nın kemoterapi tedavisi görmesini istemedi. Hastane yetkilileri mahkemeye başvurarak küçük çocuğun koruma altına alınmasını talep etti.



BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Manken Ceren Hindistan, geçtiğimiz günlerde büyük şok yaşadı. 2.5 yaşındaki kızının hasta olduğunu öğrendi. Ama Hindistan kızının kemoterapi görmesini istemeyince, hastane yönetimi mahkemeye başvurdu.

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  • 24 Nisan 2018, Salı 15:14
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