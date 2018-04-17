Abd Kaliforniya'da düzenlenen Coachella Festivali, Türk ünlülerin yaratıcılığını açığa çıkardı. 22 Nisan'a kadar sürecek olan festivale Hande Erçel ile aşkı Murat Dalkılıç, Hadise, Hacı Sabancı ile sevgilisi Nazlı Kayı'nın da olduğu çok sayıda Türk ünlü katıldı.
Coachella Fashion Week
Dünyanın en büyük açık hava müzik festivali olan Coachella’yı Türkler renklendirdi. Hande Erçel ve Hadise gibi isimler, simli makyajları ve iddialı aksesuarlarıyla modanın sınırlarını zorladı
Abd Kaliforniya'da düzenlenen Coachella Festivali, Türk ünlülerin yaratıcılığını açığa çıkardı. 22 Nisan'a kadar sürecek olan festivale Hande Erçel ile aşkı Murat Dalkılıç, Hadise, Hacı Sabancı ile sevgilisi Nazlı Kayı'nın da olduğu çok sayıda Türk ünlü katıldı.
Etiketler: murat dalkılıç , Hande Erçel , hacı sabancı , Hülya Açıkgöz , Hadise , Nazlı Kayı , Coachella 2018 , Coachella Festivali
- 17 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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