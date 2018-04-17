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Coachella Fashion Week

Dünyanın en büyük açık hava müzik festivali olan Coachella’yı Türkler renklendirdi. ve gibi isimler, simli makyajları ve iddialı aksesuarlarıyla modanın sınırlarını zorladı


Abd Kaliforniya'da düzenlenen Coachella Festivali, Türk ünlülerin yaratıcılığını açığa çıkardı. 22 Nisan'a kadar sürecek olan festivale Hande Erçel ile aşkı Murat Dalkılıç, Hadise, Hacı Sabancı ile sevgilisi Nazlı Kayı'nın da olduğu çok sayıda Türk ünlü katıldı.
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