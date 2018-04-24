Miami kralı

Eti tuzlama hareketiyle fenomen olan ve İstanbul'un yanı sıra ABD ve Dubai'deki restoranları dolup taşan Nusret Gökçe, kendini Miami'nin kralı ilan etti. New York'ta aylık kirası 90 bin lira olan lüks bir süitte kalan Nusret, Miami'deki Hyatt Regency Otel'in de kral dairesini tuttu. Nusret, burada konaklamak için de haftalık 15 bin lira ödüyor.
Bu arada dün kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için ilkokulda çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Nusret, bu karenin altına şöyle yazdı: "23 Nisan kutlu olsun. Bu benim ilkokul resmim. Hayatımda sadece 6 yıl okumuşluğum var. 'Neden önlüğün farklı renk derseniz?': Çünkü yoktu..."
Bu arada dün kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için ilkokulda çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Nusret, bu karenin altına şöyle yazdı: "23 Nisan kutlu olsun. Bu benim ilkokul resmim. Hayatımda sadece 6 yıl okumuşluğum var. 'Neden önlüğün farklı renk derseniz?': Çünkü yoktu..."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.