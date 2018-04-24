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İyi ki doğdum

İyi ki doğdum
Dün tüm yurtta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaşanırken Cem Yılmaz, çifte kutlama yaptı. 45 yaşına giren ünlü komedyen, yeni yaşı dolayısıyla "Tanıdığım en iyi insanlardan birisin dostum. Nice yıllar! (En iyi demedik. En iyilerden biri dedik işte canım!)" diye esprili bir paylaşım yaptı. Hem 'ı hem de nü kutlayan Yılmaz'a takipçilerinden ve birçok ünlü isimden de tebrik mesajları yağdı.

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