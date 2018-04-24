Hollywood yıldızlarıyla başlayan "Tacize uğradım" itirafı, podyum dünyasına da sıçramıştı. Birçok ünlü mankenin ardından Victoria's Secret melekleri Karlie Kloss ile Bridget Malcolm'un da cinsel tacize uğradığını açıklaması, dünyaca ünlü iç çamaşırı markasını zora soktu. ABD'deki bir araştırma şirketi, kadını 'cinsel bir meta' olarak gösteren markanın satışlarında büyük oranda azalma olduğunu ortaya çıkardı...
İtiraftan zarar çıktı
Etiketler: Karlie Kloss , taciz , bridget malcolm
- 24 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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