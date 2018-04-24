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İtiraftan zarar çıktı

İtiraftan zarar çıktı
Hollywood yıldızlarıyla başlayan "Tacize uğradım" itirafı, podyum dünyasına da sıçramıştı. Birçok ünlü mankenin ardından Victoria's Secret melekleri Karlie Kloss ile Bridget Malcolm'un da cinsel e uğradığını açıklaması, dünyaca ünlü iç çamaşırı markasını zora soktu. ABD'deki bir araştırma şirketi, kadını 'cinsel bir meta' olarak gösteren markanın satışlarında büyük oranda azalma olduğunu ortaya çıkardı...

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