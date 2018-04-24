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Burak

İnternetteki bir ankette , ‘en hanımcı ünlü Türk erkeği’ unvanını aldı!

Hanım köylü Burak
Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, karizmayı çizdirdi! İnternetteki 'KizlarSoruyor' adlı platformda önceki gün "Ünlü Türk erkeklerinden hangisi daha hanımcı?" anketi düzenlendi. Ankette oyların yüzde 56'sını alan Özçivit, açık ara en hanımcı ünlü Türk erkeği seçildi. Kenan Doğulu ve Okan Kurt ikinciliği paylaşırken, üçüncü Rüştü Reçber oldu.
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