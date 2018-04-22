Ayrılık itirafı!

Son günlerde Aslı Enver'le ayrıldığı konuşulan Murat Boz, önceki akşam Kartal'daki İstMarina Alışveriş Merkezi'nde muhteşem bir konsere imza attı. Boz, "Ayrılık haberleri doğru mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Evet doğru. Bunu da size ilk defa açıklamış olayım. Aslı çok değerli bir insan. Bunlar iki kişi arasında olan şeyler. Böyle olması gerekiyormuş, böyle oldu."
'NEDENİ BİZE ÖZEL KALSIN'
Evlilikten korktuğu için ilişkisini bitirdiği iddia edilen 38 yaşındaki şarkıcı, "Konuşmadığımız zaman bir çok fikir üretiliyor. Yazılana çizilene bakmayın. Bunlar yazılıp çizilmeye de devam edecektir. Ama bunlar iki kişi arasında özel olan şeyler" diyerek haberleri yalanladı. Sahnede sevilen şarkısı 'Özledim'i diz çökerek seslendiren Murat Boz, bir hayranının "Ne kadar da içten söyledin. Özledin mi peki?" diye bağırması üzerine ise gülmekle yetindi.
Boz, ABD tatili dönüşü ilk konserini İstMarina AVM'de verdi.
2 buçuk yıldır aşk yaşayan çiftin ayrılığı, hayranlarını üzdü.
'NEDENİ BİZE ÖZEL KALSIN'
Evlilikten korktuğu için ilişkisini bitirdiği iddia edilen 38 yaşındaki şarkıcı, "Konuşmadığımız zaman bir çok fikir üretiliyor. Yazılana çizilene bakmayın. Bunlar yazılıp çizilmeye de devam edecektir. Ama bunlar iki kişi arasında özel olan şeyler" diyerek haberleri yalanladı. Sahnede sevilen şarkısı 'Özledim'i diz çökerek seslendiren Murat Boz, bir hayranının "Ne kadar da içten söyledin. Özledin mi peki?" diye bağırması üzerine ise gülmekle yetindi.
Boz, ABD tatili dönüşü ilk konserini İstMarina AVM'de verdi.
2 buçuk yıldır aşk yaşayan çiftin ayrılığı, hayranlarını üzdü.
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