Derya Uluğ, önceki akşam Mall of İstanbul'daki MOİ Sahne'de hayranlarıyla buluştu. Uluğ, 3 saat boyunca seslendirdiği 45 şarkıyla kulakların pasını sildi. Zarafeti ve dans şovlarıyla görsel bir şov sunan Uluğ, performansıyla alkış aldı. Asil Gök ile birlikteliği devam eden Uluğ, "Evlilik için acelem yok" dedi.
1 konserde 45 şarkı
Etiketler: İstanbul , Uluğ , konser , Derya Uluğ
- 23 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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