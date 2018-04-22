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'ndan 8 ay sonra ilk paylaşım

Öz yeğeniyle skandal ilişkisi ortaya çıkan sosyal medya hesabından 8 ay sonra ilk paylaşımını yaptı.


2017 yılının en büyük skandalı ve öz yeğeni Burcu Başoğlu'nun 'da bir tekne de uygunsuz bir biçimde görüntülenmeleri olmuştur. Bu olay günlerce konuşulmuştu hala konuşulmaya ve son kararın ne olacağını, olayın taraflarının akıbeti merak ediliyor.

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  • 22 Nisan 2018, Pazar 11:51
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