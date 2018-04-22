2017 yılının en büyük skandalı Murat Başoğlu ve öz yeğeni Burcu Başoğlu'nun Bodrum'da bir tekne de uygunsuz bir biçimde görüntülenmeleri olmuştur. Bu olay günlerce konuşulmuştu hala konuşulmaya ve son kararın ne olacağını, olayın taraflarının akıbeti merak ediliyor.
Murat Başoğlu'ndan 8 ay sonra ilk paylaşım
Öz yeğeniyle skandal ilişkisi ortaya çıkan Murat Başoğlu sosyal medya hesabından 8 ay sonra ilk paylaşımını yaptı.
Etiketler: Murat Başoğlu , Asliye Ceza Mahkemesi , Bodrum , Türkiye
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