2017 yılının en büyük skandalı Murat Başoğlu ve öz yeğeni Burcu Başoğlu'nun Bodrum'da bir tekne de uygunsuz bir biçimde görüntülenmeleri olmuştur. Bu olay günlerce konuşulmuştu hala konuşulmaya ve son kararın ne olacağını, olayın taraflarının akıbeti merak ediliyor.