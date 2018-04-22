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yolcusu

Londra yolcusu
Nurgül Yeşilçay, eski eşi Cem Özer'den oğlu Osman Nejat'la 3 günlük tatili fırsat bilip soluğu İngiltere'de aldı. Oğluyla uçakta çektiği kareyi "Bakalım Londra'da havalar nasıl?" pozuyla paylaşan güzel oyuncunun, makyajsız hali de dikkat çekti. Geçtiğimiz haftalarda botoks yaptırdığı için eleştirilen 'ın yüzündeki şişliklerin de azaldığı görüldü.



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