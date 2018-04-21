Son dönemin en gözde modellerinden Bella Hadid, önceki gün Los Angeles'ta arkadaşlarıyla güzel havanın tadını çıkardı. Hadid, güzelliğiyle yine büyüledi.
Erkek arkadaşlarıyla bir otomobile dayanıp kahvesini içen Bella Hadid'in salaş ve bir o kadar da mütevazı halleri "Sokak kızı Bella" dedirtti.
Erkek arkadaşlarıyla bir otomobile dayanıp kahvesini içen Bella Hadid'in salaş ve bir o kadar da mütevazı halleri "Sokak kızı Bella" dedirtti.
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