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Sokak kızı Bella

Süper model , önceki gün sokaklarında arkadaşlarıyla bir arada keyif çattı

Sokak kızı Bella
Son dönemin en gözde modellerinden Bella Hadid, önceki gün Los Angeles'ta arkadaşlarıyla güzel havanın tadını çıkardı. Hadid, güzelliğiyle yine büyüledi.



Erkek arkadaşlarıyla bir otomobile dayanıp kahvesini içen 'in salaş ve bir o kadar da mütevazı halleri "Sokak kızı Bella" dedirtti.
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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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