Nispet albümü!

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'tan geçtiğimiz günlerde ayrılan Tuvana Türkay'dan eski aşkına nispet… İhanet iddiasıyla Potuk'la 2 yıllık aşkını bitiren Türkay, yarım bıraktığı hayallerini tamamlamak için kolları sıvadı. Güzel oyuncu "Hiçbir şey benden ve hayallerimden önemli değil" diyerek eski aşkının ilişki sırasında karşı çıktığı müzik alanındaki çalışmalarına dört elle sarıldı. Sesinin güzelliğiyle bilinen ünlü oyuncu, Potuk'tan ayrılır ayrılmaz albüm çıkarmak için önceki akşam stüdyoya girdi. Sabahın ilk ışıklarına dek stüdyoda kayıt yapan oyuncu, hummalı şekilde çalışırken instagram'da paylaşım yaptı. Türkay, böylece eski aşkının bir zamanlar onaylamadığı albüm çıkarma fikrini hayata geçirmek için düğmeye bastığını gözler önüne serdi.
PROJELER RAFA KALKMIŞTI
Güzel oyuncunun bu hamlesi, müzik alanındaki ilk çalışması değil. Türkay, ilk olarak 2015'te Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü ve müziği kendisine ait olan 'Ara Ne Olursun' parçasını söylemiş, ardından 'Tuana' şarkısını Mustafa Ceceli aranjörlüğünde yeniden yorumlamıştı. Türkay, 2017'de de Rafet El Roman'la düet için stüdyoya girmiş; ancak ikilinin bu projesi rafa kaldırılmıştı.
Aşkının hatırı için o dönem albümden vazgeçen Türkay, Potuk'la ayrılır ayrılmaz stüdyoya girdi.
HALİL ÇİLİNGİR
PROJELER RAFA KALKMIŞTI
Güzel oyuncunun bu hamlesi, müzik alanındaki ilk çalışması değil. Türkay, ilk olarak 2015'te Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü ve müziği kendisine ait olan 'Ara Ne Olursun' parçasını söylemiş, ardından 'Tuana' şarkısını Mustafa Ceceli aranjörlüğünde yeniden yorumlamıştı. Türkay, 2017'de de Rafet El Roman'la düet için stüdyoya girmiş; ancak ikilinin bu projesi rafa kaldırılmıştı.
Aşkının hatırı için o dönem albümden vazgeçen Türkay, Potuk'la ayrılır ayrılmaz stüdyoya girdi.
HALİL ÇİLİNGİR
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