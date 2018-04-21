Ha'yat'ı karardı

Dünyanın en zengin işadamları arasında yer alan ve gaz üretim şirketlerinden Northgas'ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Azeri asıllı Rus milyarder Farkhad Akhmedov'un servetine eski eş kancası... Geçtiğimiz yaz ultra lüks yatı 'Luna' ile Bodrum'a gelerek Türkiye'de gündem olan 62 yaşındaki işadamı, eski eşi Tatiana Akhmedova'nın açtığı tazminat davasını geçtiğimiz aylarda kaybetmişti. Rus milyarder, İngiltere'de görülen davada çıkan "1 milyar 350 milyon dolarlık servetinin yüzde 40'ını eski eşine bırakacak" kararına itiraz etmişti. Farkhad Akhmedov'un, İngiltere'nin en pahalı boşanmaları arasına giren davaya yaptığı itiraz kabul olmadı. 41 yaşındaki eski eşine 825 milyon dolar tazminat ödemesine karar verilen Rus işadamının, korktuğu başına geldi. Milyarderin Dubai'de demirli 115 metrelik Luna isimli yatına önceki gün el konuldu. 495 milyon dolarlık yatın yeni sahibi olan Tatiana Akhmedova avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada adaletin yerini bulduğunu söyledi. Eşiyle evlendiği sırada mütevazı bir hayat sürdüğünü ve Rus milyarderin kendisiyle evliyken zenginleştiğini savunan eski eş, ilk iş olarak da 'Luna'nın adını 'Taitana' olarak değiştirecek.
Rus milyarder Farkhad Akhmedov yüzen sarayına veda etti!
Tatiana Akhmedova, 1993'te evlenip 2000'de boşandığı Rus milyarderden 825 milyon dolar tazminat alacak!
Rus milyarder Farkhad Akhmedov yüzen sarayına veda etti!
Tatiana Akhmedova, 1993'te evlenip 2000'de boşandığı Rus milyarderden 825 milyon dolar tazminat alacak!
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