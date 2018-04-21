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Bu tarz

Bu tarz Hande
Sevgilisi Murat Dalkılıç'la şu sıralar ABD'de tatil yapan Hande Erçel, renkli paylaşımlarını sürdürüyor. Coachella'daki iddialı kostümleriyle adından söz ettiren oyuncu, önceki gün 'ta da renkli pullarla süslü ceketiyle tarzını konuşturdu.

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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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