Sevgilisi Murat Dalkılıç'la şu sıralar ABD'de tatil yapan Hande Erçel, renkli paylaşımlarını sürdürüyor. Coachella'daki iddialı kostümleriyle adından söz ettiren oyuncu, önceki gün Las Vegas'ta da renkli pullarla süslü ceketiyle tarzını konuşturdu.
Bu tarz Hande
Etiketler: murat dalkılıç , las vegas , Hande , Hande Erçel
- 21 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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