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Tatlı

4 yaşındaki minik kızın annesinin çöp poşeti ve folyolarla yaptığı kıyafetlerle Hollywood starlarını taklit ettiği pozlar, dünya gündemine yerleşti...

Tatlı kopyacı
Antalya'da yaşayan yağlı boya ressamı Alya Çağlar, 4 yaşındaki kızını sosyal medya fenomeni yaptı! Çağlar, aralarında Rihanna, Angelina Jolie, Lady Gaga, Jennifer Lopez ve Nicole Kidman gibi yıldızların giydiği servetlik kıyafetlerinin birebir aynısını çöp poşetleri, folyo ve tuvalet kağıtlarıyla yaptı. Bu 'ekonomik tasarımları'nı minik kızına giydiren , Stefani'yi yıldızlar gibi poz verirken fotoğrafladı. Bu kareleri instagram hesabında paylaşan Çağlar, bir anda minik kızını fenomen haline getirdi. İngiliz Daily Mail Gazetesi de sevimli Türk kızının gördüğü ilgiyi haber yaptı. Gazete, minik kız için "En tatlı kopyacı" ifadelerini kullandı. 4 yaşındaki Stefani'nin pozlarını paylaştığı instagram hesabında 50 bini aşkın kişi tarafından takip edilen Ayla Çağlar'ın kızı meyve ve sebzelerden yapılan kıyafetlerle de büyük ilgi görüyor.



RIHANNA



LADY GAGA




ANGELİNA JOLİE



İRİNA SHAYK

GÜZEL MESAJ
Stefanı'nin kendisini birebir kopyaladığı pozu gören , 4 yaşındaki minik için "Çok sevdiğim 'ya ilk gittiğimde onu öpüp ısıracağım" dedi. Rus model, sevimli Türk'ün kendisini taklit ettiği fotoğrafı için ise "Çok şirin hatta şahane" ifadesi kullandı.
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