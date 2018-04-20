Antalya'da yaşayan yağlı boya ressamı Alya Çağlar, 4 yaşındaki kızını sosyal medya fenomeni yaptı! Çağlar, aralarında Rihanna, Angelina Jolie, Lady Gaga, Jennifer Lopez ve Nicole Kidman gibi yıldızların giydiği servetlik kıyafetlerinin birebir aynısını çöp poşetleri, folyo ve tuvalet kağıtlarıyla yaptı. Bu 'ekonomik tasarımları'nı minik kızına giydiren Alya Çağlar, Stefani'yi yıldızlar gibi poz verirken fotoğrafladı. Bu kareleri instagram hesabında paylaşan Çağlar, bir anda minik kızını fenomen haline getirdi. İngiliz Daily Mail Gazetesi de sevimli Türk kızının gördüğü ilgiyi haber yaptı. Gazete, minik kız için "En tatlı kopyacı" ifadelerini kullandı. 4 yaşındaki Stefani'nin pozlarını paylaştığı instagram hesabında 50 bini aşkın kişi tarafından takip edilen Ayla Çağlar'ın kızı meyve ve sebzelerden yapılan kıyafetlerle de büyük ilgi görüyor.
RIHANNA
LADY GAGA
ANGELİNA JOLİE
İRİNA SHAYK
GÜZEL MESAJ
Stefanı'nin kendisini birebir kopyaladığı pozu gören Irina Shayk, 4 yaşındaki minik için "Çok sevdiğim Antalya'ya ilk gittiğimde onu öpüp ısıracağım" dedi. Rus model, sevimli Türk'ün kendisini taklit ettiği fotoğrafı için ise "Çok şirin hatta şahane" ifadesi kullandı.
RIHANNA
LADY GAGA
ANGELİNA JOLİE
İRİNA SHAYK
GÜZEL MESAJ
Stefanı'nin kendisini birebir kopyaladığı pozu gören Irina Shayk, 4 yaşındaki minik için "Çok sevdiğim Antalya'ya ilk gittiğimde onu öpüp ısıracağım" dedi. Rus model, sevimli Türk'ün kendisini taklit ettiği fotoğrafı için ise "Çok şirin hatta şahane" ifadesi kullandı.
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