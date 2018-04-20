Şarkılarının yanı sıra oyunculuğuyla da hayranlık kazanan Keremcem, Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'yı fethetti.
Önceki gün özel bir davet için ülkenin başkenti Addis Ababa'ya giden yakışıklı sanatçı, büyük ilgi gördü. Türk dizilerinin reyting rekorları kırdığı ülkede Keremcem'in havalimanından itibaren etrafını saran Etiyopyalılar, oyuncuyla fotoğraf çektirmek için de birbirleriyle yarıştı.
Ünlü sanatçı, ülkede yayın yapan Kana Televizyonu ile de röportaj yaparak hayranlarının sorularını yanıtladı. İstanbul'dan 10 bin kilometre uzakta Etiyopyalı hayranlarıyla bir araya gelen 40 yaşındaki popçu, bu sayede ülkemizin yurt dışındaki elçiliğini üstlendi. Keremcem'in ziyareti sırasında paylaştığı kareler ise "Etiyopya fatihi" yorumunu da beraberinde getirdi.
Önceki gün özel bir davet için ülkenin başkenti Addis Ababa'ya giden yakışıklı sanatçı, büyük ilgi gördü. Türk dizilerinin reyting rekorları kırdığı ülkede Keremcem'in havalimanından itibaren etrafını saran Etiyopyalılar, oyuncuyla fotoğraf çektirmek için de birbirleriyle yarıştı.
Ünlü sanatçı, ülkede yayın yapan Kana Televizyonu ile de röportaj yaparak hayranlarının sorularını yanıtladı. İstanbul'dan 10 bin kilometre uzakta Etiyopyalı hayranlarıyla bir araya gelen 40 yaşındaki popçu, bu sayede ülkemizin yurt dışındaki elçiliğini üstlendi. Keremcem'in ziyareti sırasında paylaştığı kareler ise "Etiyopya fatihi" yorumunu da beraberinde getirdi.
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