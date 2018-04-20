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fatihi

Türk dizilerinin reyting rekoru kırdığı ’da önceki gün fırtınası esti. ülkesinde krallar gibi karşılanan ünlü sanatçı, izdiham yarattı

Etiyopya fatihi
Şarkılarının yanı sıra oyunculuğuyla da hayranlık kazanan Keremcem, Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'yı fethetti.
Önceki gün özel bir davet için ülkenin başkenti Addis Ababa'ya giden yakışıklı sanatçı, büyük ilgi gördü. Türk dizilerinin reyting rekorları kırdığı ülkede 'in havalimanından itibaren etrafını saran lılar, oyuncuyla fotoğraf çektirmek için de birbirleriyle yarıştı.



Ünlü sanatçı, ülkede yayın yapan Kana Televizyonu ile de röportaj yaparak hayranlarının sorularını yanıtladı. İstanbul'dan 10 bin kilometre uzakta Etiyopyalı hayranlarıyla bir araya gelen 40 yaşındaki popçu, bu sayede ülkemizin yurt dışındaki elçiliğini üstlendi. Keremcem'in ziyareti sırasında paylaştığı kareler ise "Etiyopya fatihi" yorumunu da beraberinde getirdi.

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