Aileye girdi

Şu sıralar ABD'de olan oyuncu Hande Erçel ile popçu Murat Dalkılıç'ın aşkı adım adım evliliğe gidiyor. Merve Boluğur'la boşandıktan sonra gönlünü Erçel'e kaptıran Dalkılıç, sevgilisini önceki gün kardeşi Elif ile tanıştırdı. Hep birlikte Kaliforniya'da eğlenen grup, daha sonra yemeğe çıktı.
Müstakbel görümcesiyle tanışan Hande Erçel'in keyfi yerindeydi. Şimdilik aşkının kız kardeşiyle sosyal medyada takipleşmeyen Erçel'in bu hamlesi de "Hande ile müstakbel görümcesi temkinli davranıyor" yorumu yaptırdı. Bu arada Dalkılıç'ın aşkının ablası Gamze Erçel'le instagram'da birbirini takip etmesi de "Bu aşk, evliliğe gider" dedirtti.
İkilinin instagram'daki ilk karesini popçunun kardeşi Elif Dalkılıç çekti.
Müstakbel görümcesiyle tanışan Hande Erçel'in keyfi yerindeydi. Şimdilik aşkının kız kardeşiyle sosyal medyada takipleşmeyen Erçel'in bu hamlesi de "Hande ile müstakbel görümcesi temkinli davranıyor" yorumu yaptırdı. Bu arada Dalkılıç'ın aşkının ablası Gamze Erçel'le instagram'da birbirini takip etmesi de "Bu aşk, evliliğe gider" dedirtti.
İkilinin instagram'daki ilk karesini popçunun kardeşi Elif Dalkılıç çekti.
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