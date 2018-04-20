Aileye girdi

sıralarolan oyuncuile popçuaşkı adımadım evliliğe gidiyor.boşandıktan sonra gönlünü Erçel'e kaptıranDalkılıç, sevgilisini önceki güntanıştırdı. Hep birlikteeğlenengrup, daha sonra yemeğe çıktı.görümcesiyle tanışan HandeErçel'in keyfi yerindeydi. Şimdilik aşkınınkız kardeşiyle sosyal medyada takipleşmeyenErçel'in bu hamlesi deyorumuyaptırdı. Bu arada Dalkılıç'ın aşkının ablasıGamze Erçel'le instagram'da birbirini takipetmesi dededirtti.İkilinin instagram'daki ilk karesini popçunun kardeşi Elif Dalkılıç çekti.