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Sinan klasiği

Sinan klasiği
Sinan Akçıl ile Otilia Bruma, önceki gün aşklarının 18. ayını kutladı. İkili, yıldönümlerinin şerefine yaptırdıkları dövmeyle aşklarını kollarına kazıttı.
İkilinin kolunda yazan 'M.D.O.S'nin ne anlama geldiği merak konusu oldu. Bu arada , daha önce de eski aşkı Hadise için dövme yaptırmıştı.


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  • 19 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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