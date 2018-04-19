Sinan klasiği

Sinan Akçıl ile Otilia Bruma, önceki gün aşklarının 18. ayını kutladı. İkili, yıldönümlerinin şerefine yaptırdıkları dövmeyle aşklarını kollarına kazıttı.
İkilinin kolunda yazan 'M.D.O.S'nin ne anlama geldiği merak konusu oldu. Bu arada Sinan Akçıl, daha önce de eski aşkı Hadise için dövme yaptırmıştı.
İkilinin kolunda yazan 'M.D.O.S'nin ne anlama geldiği merak konusu oldu. Bu arada Sinan Akçıl, daha önce de eski aşkı Hadise için dövme yaptırmıştı.
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