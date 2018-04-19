Elde var itiraf

Gülben Ergen'in kalbine bahar geldi... Ergen, gönlünü yapımcı Burak Törer'e kaptırdı. Kısa süre önce aşk yaşamaya başlayan ikiliden Törer, önceki akşam yaptığı paylaşımla ilişkiyi ilan etti. 48 yaşındaki Törer, Ergen ile el ele çekilen fotoğrafını "İçimdeki göç sana, işlediğim suç sana, alacağım öç sana, alnındaki yazıya da varım, içindeki sızıya da!" notuyla paylaştı.
ERGEN: 'ÇOK MUTLUYUM'
Ergen de aşkının ardından Frida Kahlo'nun şu sözünü paylaştı: "Gez ve kimseye söyleme; gerçek bir aşk hikayesi yaşa, kimseye söyleme. Mutlu ol, kimseye söyleme; insanlar güzel şeyleri mahveder." 45 yaşındaki sanatçı, TAKVİM'e ise Burak Törer'in aşk sözleriyle ilgili "Bir kadın ve anne olarak bu güzel sözler, beni onore etti. Çok mutluyum. Zarafet ve nezaketle bu güzel duyguları koruyalım" dedi.
İkilinin geçtiğimiz günlerde basına yansıyan bu karesi ilişkinin sinyalini vermişti.
ERGEN: 'ÇOK MUTLUYUM'
Ergen de aşkının ardından Frida Kahlo'nun şu sözünü paylaştı: "Gez ve kimseye söyleme; gerçek bir aşk hikayesi yaşa, kimseye söyleme. Mutlu ol, kimseye söyleme; insanlar güzel şeyleri mahveder." 45 yaşındaki sanatçı, TAKVİM'e ise Burak Törer'in aşk sözleriyle ilgili "Bir kadın ve anne olarak bu güzel sözler, beni onore etti. Çok mutluyum. Zarafet ve nezaketle bu güzel duyguları koruyalım" dedi.
İkilinin geçtiğimiz günlerde basına yansıyan bu karesi ilişkinin sinyalini vermişti.
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