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Elde var itiraf

, bahara la girdi. Yapımcı , Ergen’le fotoğrafını paylaşıp altına ‘Alnındaki yazıya da varım, içindeki sızıya da’ yazarak ilişkiyi sosyal medyada ilan etti...

Elde var itiraf
Gülben Ergen'in kalbine bahar geldi... Ergen, gönlünü yapımcı Burak Törer'e kaptırdı. Kısa süre önce yaşamaya başlayan ikiliden Törer, önceki akşam yaptığı paylaşımla ilişkiyi ilan etti. 48 yaşındaki Törer, Ergen ile çekilen fotoğrafını "İçimdeki göç sana, işlediğim suç sana, alacağım öç sana, alnındaki yazıya da varım, içindeki sızıya da!" notuyla paylaştı.



ERGEN: 'ÇOK MUTLUYUM'
Ergen de aşkının ardından Frida Kahlo'nun şu sözünü paylaştı: "Gez ve kimseye söyleme; gerçek bir aşk hikayesi yaşa, kimseye söyleme. Mutlu ol, kimseye söyleme; insanlar güzel şeyleri mahveder." 45 yaşındaki sanatçı, TAKVİM'e ise 'in aşk sözleriyle ilgili "Bir kadın ve anne olarak bu güzel sözler, beni onore etti. Çok mutluyum. Zarafet ve nezaketle bu güzel duyguları koruyalım" dedi.



İkilinin geçtiğimiz günlerde basına yansıyan bu karesi ilişkinin sinyalini vermişti.
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  • 19 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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