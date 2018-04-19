Efsane buluşma: Profesör ve Kahraman

Netflix'in ilk Türk orijinal dizisinde başrol oynayan Çağatay Ulusoy, önceki gün gittiği Roma'da efsane bir buluşmaya imza attı. İtalya'daki Netflix'in davetine katılan Ulusoy, fenomen İspanyol dizisi 'La Casa De Papel'de 'Profesör' karakterini canlandıran Alvaro Morte ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
İkilinin bu olay fotoğrafı Netflix Türkiye'nin sosyal medya hesabında "Bir profesör + bir kahraman" notuyla paylaşıldı. Yeni dizisinde İstanbul'u koruyan bir kahramanı canlandıran Ulusoy ile 43 yaşındaki Morte'nin bu karesi, paylaşım ve beğeni rekoru kırdı.
İkilinin bu olay fotoğrafı Netflix Türkiye'nin sosyal medya hesabında "Bir profesör + bir kahraman" notuyla paylaşıldı. Yeni dizisinde İstanbul'u koruyan bir kahramanı canlandıran Ulusoy ile 43 yaşındaki Morte'nin bu karesi, paylaşım ve beğeni rekoru kırdı.
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