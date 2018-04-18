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lar için ini verdi

Baba olmak istediğini her fırsatta dile getiren Doğulu, bu ini bağışladı.

Çocuklar için ceketini verdi
Beren Saat'le evliliğinden henüz çocuğu olmayan Kenan Doğulu, anlamlı bir projede yer aldı. Sevilen popçu, cocuk istismarına dikkat çeken Watergarden İstanbul'un 'Önce Çocuk Sergisi'ne destek verdi. Doğulu, 26 Nisan'da açılacak sergi için son konserinde giydiği ceketi bağışlayarak alkış aldı.
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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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