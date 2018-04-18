Beren Saat'le evliliğinden henüz çocuğu olmayan Kenan Doğulu, anlamlı bir projede yer aldı. Sevilen popçu, cocuk istismarına dikkat çeken Watergarden İstanbul'un 'Önce Çocuk Sergisi'ne destek verdi. Doğulu, 26 Nisan'da açılacak sergi için son konserinde giydiği ceketi bağışlayarak alkış aldı.
Çocuklar için ceketini verdi
Baba olmak istediğini her fırsatta dile getiren Doğulu, bu ceketini bağışladı.
Etiketler: Kenan Doğulu , İstanbul , çocuk , ceket , Watergarden
- 18 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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