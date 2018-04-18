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keyfi

Bekarlık keyfi
Şimdilerde eski eşi Brad Pitt'e döndüğü konuşulan Jennifer Aniston'la 2 yıllık evliliğini geçtiğimiz ay bitirme kararı alan Justin Theroux, " sultanlıktır" dedi.
Bir süredir Selena Gomez'in peşinde olduğu konuşulan yakışıklı aktör, önceki gün 'taydı. 46 yaşındaki yıldız, melez bir güzelle keyifli anlar yaşarken görüntülendi.
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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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