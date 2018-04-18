Bekarlık keyfi

Şimdilerde eski eşi Brad Pitt'e döndüğü konuşulan Jennifer Aniston'la 2 yıllık evliliğini geçtiğimiz ay bitirme kararı alan Justin Theroux, "Bekarlık sultanlıktır" dedi.
Bir süredir Selena Gomez'in peşinde olduğu konuşulan yakışıklı aktör, önceki gün New York'taydı. 46 yaşındaki yıldız, melez bir güzelle keyifli anlar yaşarken görüntülendi.
Bir süredir Selena Gomez'in peşinde olduğu konuşulan yakışıklı aktör, önceki gün New York'taydı. 46 yaşındaki yıldız, melez bir güzelle keyifli anlar yaşarken görüntülendi.
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