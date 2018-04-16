Sözcü'nün haberine göre Sezen Aksu'nun, ayağına sert bir cismin battığı iddiasıyla hastaneye getirildiği ileri sürüldü. Bir hafta boyunca hastanede özel odada yatan sanatçının, rahatsızlığı hakkında hastaneden bilgi sızmaması için yoğun çaba harcandı. Oğlu Mithat Can Özer'in refakat ettiği sanatçının yanına hemşireler dışında hiç kimse alınmadı. Sezen Aksu'nun estetik operasyon geçirmiş olabileceği de konuşulanlar arasında.
Sezen Aksu sessiz sedasız operasyon geçirdi
Türk müziğinin ‘Minik Serçe’ lakaplı usta ismi Sezen Aksu’nun geçtiğimiz günlerde Maslak’ta bulunan özel bir hastaneye yatırıldığı ortaya çıktı.
Etiketler: sezen aksu , Minik Serçe , Mithat Can Özer
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