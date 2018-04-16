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sessiz sedasız operasyon geçirdi

Türk müziğinin ‘’ lakaplı usta ismi ’nun geçtiğimiz günlerde Maslak’ta bulunan özel bir hastaneye yatırıldığı ortaya çıktı.

Sezen Aksu sessiz sedasız operasyon geçirdi
Sözcü'nün haberine göre 'nun, ayağına sert bir cismin battığı iddiasıyla hastaneye getirildiği ileri sürüldü. Bir hafta boyunca hastanede özel odada yatan sanatçının, rahatsızlığı hakkında hastaneden bilgi sızmaması için yoğun çaba harcandı. Oğlu 'in refakat ettiği sanatçının yanına hemşireler dışında hiç kimse alınmadı. Sezen Aksu'nun estetik operasyon geçirmiş olabileceği de konuşulanlar arasında.
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  • 16 Nisan 2018, Pazartesi 13:18
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