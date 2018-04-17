Gözyaşı ve sevinç

Simge Sağın, önceki gün Capacity AVM'deki konserinde izdiham yarattı. Güzel popçu, şarkılarını söylerken minik bir hayranının gözyaşlarına boğulduğunu gördü. Şarkısını yarıda kesen Sağın, küçük kızı sahneye aldı. Popçu, ağlayan kızı kucağına alınca gözyaşları yerini sevince bıraktı.
Simge, minik hayranının gözyaşlarına boğulduğunu görünce duruma el attı.
Simge, minik hayranının gözyaşlarına boğulduğunu görünce duruma el attı.
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